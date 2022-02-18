奶瓶擁有34D、25、35傲人身材。（Up直播提供）

奶瓶的直播風格走風趣、直率路線，圈粉不少。（Up直播提供）

直播平台「Up直播」旗下人氣主播奶瓶近來吸引網友熱烈關注，她與知名YouTuber「好棒Bump」這段認親的影片感動惹哭網友，影片推出短短2天就有近70萬的觀看次數，兩人原來是同父異母的兄妹關係，但前期相處關係進入吵架冰冷狀態，甚至長達7年沒有聯繫，這次雙方在直播影片突如起來的破冰，讓兄妹倆重拾親情。

對於關心由淡轉濃的轉變，奶瓶感性說：「這麼多年，已經放下了，對於哥哥現在的轉變覺得很感動，原本是很怕他的，現在也慢慢地放下，希望我們未來關係能更好。」未來也要朝自己頻道做規劃，希望有機會跟哥哥合作。

奶瓶擁有34D、25、35傲人身材，風趣又直率的直播吸引大批粉絲追隨，但感情上卻空窗近2年，她笑稱對於感情是「速食愛情」的觀念，曾經最短認識3天就決定在一起了，對於過往感情史表示都蠻坎坷的，有被劈腿、幾乎都是不好的結尾收場，對於理想條件是「靠感覺 」，談感情時容易一頭熱，認為若男友長太帥的話會被搶走 ，喜歡男人有一點點大叔的味道，男神孔劉是理想清人。

奶瓶自小就相當孝順，私下是過著宅女生活，比較喜歡在家玩遊戲，目前投入全職的直播工作，要努力賺錢養家，希望可以讓媽媽、外婆有好的生活條件，最高的直播收入1個月會有6位數。

另她分享自己曾在龍山寺附近被跟蹤，從捷運站一路跟隨進雜貨店，後來遇上路邊警察求救才成功化解。也在直播上曾經遭遇到粉絲用情感勒索，後來她決定攤牌說清楚，自認直播時跟私下並不太一樣，會希望與粉絲像是朋友一樣的相處。