洪都拉斯劇中傷心欲絕。（民視提供）

王彩樺（左起）、葉家妤、李之勤。（民視提供）

王彩樺（左起）、葉家妤、王中平。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》昨晚（17日）收視開紅盤，壓軸重頭戲是采苓（葉家妤飾）向家人坦承胃癌復發，剩下沒多少時間，悲傷情緒讓觀眾一起在電視機前哭，整集高潮迭起，創下平均收視5.32，最高1分鐘6.01，超過186萬人收看。

葉家妤表示，最近哭戲頻繁導致眼睛哭腫，但很謝謝觀眾的支持，很開心采苓選擇面對家人，因為有家人的陪伴才是幸福，她說近期許多人看戲，也有很多親朋好友為采苓加油，讓她直呼好暖心。

李之勤坦言，以前很恐懼哭戲，怕哭得太少又會太做作，哭太多又會很醜，但這一次在劇中，對手演員是洪都拉斯，常常被他在現場強大又細緻的情緒渲染，所以就很自然而然就跟著角色一起流淚，她說本來不知道自己會這樣哭，沒想到一聽到洪都拉斯一講台詞，眼淚就不自覺一直滑落，自己生活的每一件小事，也是讓她現在回顧自己過往的心路歷程。

洪都拉斯表示，這一場情緒大爆發的戲在公園拍攝，他笑說天氣陰陰的很適合情侶散步，沒想到是要拍這麼悲傷的戲，他透露拍攝前李之勤很擔心說「怎麼辦我怕我哭不出來」，他就回應「沒關係情緒走到哪裡就跟著自己的節奏吧」。

沒想到當洪都拉斯一唸出第一句台詞，李之勤的情緒就很飽滿，從很堅強的忍著到眼淚忍不住潰堤，她的精湛演出也給洪都拉斯許多反饋，讓這一場戲順利的拍攝完成。

洪都拉斯說「當你和你的對手能夠直接接觸到那樣子的情感投射，對演員來說是很大的鼓舞跟感動」，但洪都拉斯坦言，自己可能是樂觀的人，所以不喜歡悲傷的戲，跟著家人一起看播出覺得很不自在。

王彩樺表示，跟王中平、洪都拉斯及李之勤的時候，所以當聽到葉家妤說生病時，眼淚就完全沒有停過，整場戲都是獨自傷心流眼淚，雖然沒有台詞，但還是一直流眼淚，她說導演在拍攝前有特別說你們四位要跳脫別人的演法，所以哭完到結束就哭腫了，她跟王中平要給她鼓勵，勇敢面對她。王彩樺透露可能自己也有兩個女兒，所以如果今天她是面對親生女兒發生這樣的事情，她會無法想像那種痛，所以拍攝過程就很自然而然眼淚潰堤。