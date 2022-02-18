「疫苗護照」被卡 柯文哲酸：1確診就匡列400多人 長期怎麼玩？

中央流行疫情指揮中心今天公布新增16例本土病例，其中15例與「佛道雙修」的宗教協會聚會有關，台北市也新增5例，都是由新北設計師及房屋代銷公司衍生個案，由於其中有確診者因參加佛道雙修協會的聚餐、唱歌等聚會活動，導致感染擴大，台北市長柯文哲也坦言，吃飯是最危險的傳播鏈。

柯文哲表示，從2003年SARS發現吃飯傳播最危險，經過這2年來疫情，以家戶內感染來看，也都是吃飯被感染，搭乘公共運輸被感染反而無案例，都是吃飯才會感染、口沫橫飛，的確是個問題。

柯文哲主張與疫情共存，但吃飯仍屬高風險傳播鏈，針對內用管制是否有什麼新的做法？柯文哲說，仍主張用「疫苗護照」，因為疫苗打好打滿不容易被感染或感染別人，現在藥物也出來，就吃藥就好。

柯文哲表示，主張用「疫苗護照」就可以解禁，不然為了1個案例居家隔離400多人，現在還沒結束、還在匡列，長期下去要怎麼辦？他指出，中央也不讓台北通介接，到目前為止仍主張使用疫苗護照通行，但中央有他的考量，沒有去勉強中央，但現在1例居家隔離就那麼多，真的玩得下去嗎？