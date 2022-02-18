在觀賞劇團表演時，配合劇情要求比手畫腳。（趙雙傑攝）

參觀現場設置的語言推廣攤位時，練習比出手語。（趙雙傑攝）

總統：要讓母語走入政府、走入家庭、走入社區。曾薏蘋攝

蔡英文總統今出席「2022世界母語日：國家語言文化生活節開幕記者會」，今年111學年度開始，包括馬祖閩東語在內的本土語言和臺灣手語，都會列入中小學的必修課程；在學校之外，更要讓母語走入政府、走入家庭、走入社區當中。

總統致詞時指出，語言是文化最重要的載體，打造更友善的母語環境，創造更多使用母語的機會，就能讓這塊土地上的各種文化更蓬勃發展，也更有機會被好好傳承。尤其臺灣是多元族群組成的國家，促進不同群體語言的使用，也更有機會讓各個群體互相了解彼此，並且進一步尊重彼此，團結彼此。

總統說，過去幾年來，已完成《國家語言發展法》的立法工作，也積極透過很多不同的方法，提供更多管道和資源，鼓勵大家一起來學母語、講母語。像是學校資源方面，政府投入更多的預算，繼續充實客語、族語等語言的師資及學生多元學習的機會。

總統說，除此之外，也鼓勵新住民子女，學習母親或父親國家的語言跟文化。從108學年度進入國小的新生開始，增加了7個東南亞國家的語言可以選修。透過各族群的母語教育，讓臺灣成為一個更豐富多元的地方。

總統指出，聯合國推動「世界母語日」的活動，就是希望大家可以重視很多母語都逐漸在消逝的問題。目前在臺灣，我們有多數國家語言都已經面臨不同程度的傳承危機。讓下一代在生活中學習母語，在社區、在各種政府機關當中使用母語，就會是讓母語繼續傳承最好的方法。

總統也呼應今年的活動主題「世界母語日，我們一起咿呀說母語」，現場用台語、排灣族語及客語，邀請大家一起來講母語。「我們一起來推廣母語，傳承國家語言」。

隨後，總統參訪客家電視臺（客語）、財團法人原住民族語言研究發展基金會（原住民族語）、臺灣吧（台語）、中華民國聾人協會（手語）等參展單位。