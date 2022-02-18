網紅直播主「丟丟妹」李明珊被網友爆料父親開賭場被搶千萬元，和美警分局指出，被搶非千萬，是民宅非職業賭場

，已鎖定特定對象，丟丟妹的爸爸李慶福18日則親上火線說

，「我只是一個小卒仔，被傳成大亨被搶千萬太離譜」，指出是弟弟被兩名蒙面歹徒分持長、短槍，搶走2、30萬元。

李慶福在網路以「福哥」為名經營海產直播生意，女兒為了幫忙家族事業，也回鄉也當起直播主，傳承父親的海派直爽，又長得甜美亮麗，博得粉絲喜愛，成了網紅，日前宣布無限期停播，掀起關注，雖然15日已復播，但17日被爆出丟爸經營賭場，被持槍搜刮上千萬元，掀起嘩然，「光天化日下奪門行搶？」「開職業賭場啊」「哪來的槍啊？」

窮鄉僻壤的海口，歹徒持槍搶劫，地方都相當震驚，和美警分局表示，大年初四被搶，苦主沒有在第一時間報案，警方已組成專案小組，鎖定特定對象，全案還在偵辦中，不方便公開細節。

李慶福今天親上火線說明家族沒有開開職業賭場，整起經過是大年初四，貿易商朋友來家裏拜年，並把貨款放在皮包裡，約2、30萬元，交給他的弟弟，兩名蒙面歹徒分持1支長槍、1支短槍突然潛入，動手行搶，他和弟弟住的兩棟透天厝相鄰，他的住家1樓設神壇，平常開放自由進出，歹徒應該是從神壇潛入。

李慶福強調，大年初四，女兒和家人都外出度假，只有他一人在家，搶案發生，他人在樓上，並不清楚狀況，事後才聽弟弟說起整件事情經過，案發後一直在想，是不是神壇開放沒人管制才會這樣，但家人都認為光天化日行搶太可怕了

，才在2月11日報案。