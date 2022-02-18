俄烏局勢時好時壞影響，日股18日疲弱，不過在部分搶短買盤進駐下，日經跌幅也跟著縮小，最後收27122.07點，跌110.8點或0.41%。東證收1924.31點，跌6.93點或0.36%。

證券研究員指出，現在投資人有些矛盾，因為看到股市下跌就想進場，不過，俄烏關係忽好轉、忽惡化，到底該不該也趕快去撿便宜，萬一地緣政治風險突然升高，股市有可能會再下修。

晶片製造業者下跌，東京威力科創跌2.42%，愛德萬以及瑞薩電子分別跌2.05%與1.25%。

機器人手臂製造商發那科跌5.79%，至於其它科技業者趨勢科技，在公布不佳財報後，同步下跌3.67%。

能源族群表現令人失望，目前國際油價回軟下，一度跌2%左右，帝石跌3.33%。由於本周全球長期債息下降，金融股曾跌約1%，日本最大金融機構MUFG也跌1.69%。

權值股中，迅銷漲1%、微軟漲1.31%。