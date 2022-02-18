近日苗栗縣傳出有勞工傳出發生職業災害並遭截肢後，苗栗縣縣議員曾玟學近日發文提及公司第一時間未通報，給予慰問金10萬元，但據勞動部職安署瞭解，去年11月當天公司就有通報重大職災，當天勞動檢查並開罰15萬要求改善，且雇主也有依勞基法給付原領工資、醫療補償等，雙方爭執的應為民事損害賠償。

職安署中區職安中心主任李文進表示，去年該公司發生職業災害後，公司當下就通報職安署，當下也啟動勞動檢查並開罰15萬元。

職安署職業災害勞工保護組組長林秋妙說，第一時間職安署就提供職災勞工個案主動服務計畫（FAP），僱主也有依勞動基準法予以職災補償、原領工資等，勞保局也已核付傷病給付、失能給付等，近日也轉介心理諮商輔導，也已請FAP轉知該名勞工可以再申請60個月、每月6200元的失能生活津貼，如果需要器具補助也能再申請。

據悉，在調解時雇主也承諾該名職災勞工，身體恢復後會協助其復工，並調整其至職務較輕便工作。