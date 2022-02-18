日盛投信18日表示，最新FOMC會議紀錄表達對升息路徑保持彈性，Fed加速退場是建構在不傷害經濟前提下，市場仍預期美國在2022年將緩步升息4~6碼，縮表以到期不續買為原則，幅度影響有限。美股短期不確定性，中期偏多格局不變，台股以選股不選市為原則，聚焦基本面佳族群。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，聯準會主席鮑爾雖透露最快將於3月升息，但未揭露升息速度及幅度等細節，將視經濟數據靈活調整。觀察過去經驗，美國進入升息循環，政策不確定性消除，美股皆止跌反彈、再創新高，而台股過去五次進入美國升息期間，顯示升息前台股小幅震盪，確立升息後，台股同步上揚。短期台股呈現震盪整理，但看好強勁企業獲利將帶動指數向上創高，從評價面來看，偏低的估值將提供堅實的下檔支撐保護，台股下跌空間有限。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，根據高盛證券預期，CPI將於2022年上半年見高點，通貨膨脹失控為低機率的極端風險，通膨將在2022年第二季開始向下，幅度雖然不大，但應在聯準會掌握之中。升息年對金融股有利，升息將使壽險利差損縮小，對壽險公司有利，升息將使銀行存放利差放大，對銀行有利，金融股為可觀察焦點。另半導體、5G手機、智能車、伺服器等族群，亦將持續關注。