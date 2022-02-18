苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦、教育部長潘文忠等人祝賀聯大路完工通車。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌18日上午主持苗30線聯大路通車典禮。（謝明俊攝）

苗30線聯大路通車後經常發生交通事故，苗栗縣政府因而爭取經費改善路況。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌18日上午主持苗30線聯大路通車剪綵。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌18日上午主持苗30線聯大路通車典禮。（謝明俊攝）

苗30線聯大路改善工程案，歷經11月施工提前趕工完成，18日舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌親臨主持，蘇貞昌當場向苗栗縣長徐耀昌應允，未來對於苗栗交通等各種建設，如造橋交流道興建案、苗栗縣警局改建案，都會全力支持，追加預算部分，政院也會支持。

苗栗市聯大路是國立聯合大學二坪山及八甲2個校區的重要聯絡道路，也是當地居民來往的重要幹道，全長2.63公里，自2010年通車至2018年，先後發生161起交通事故，多半是學生騎乘機車造成的事故，經苗栗縣長徐耀昌邀集立委陳超明、徐志榮向交通部全力爭取，公路總局同意撥款2億1千萬元改善聯大路，並考量苗栗縣財政狀況，免除縣府3千萬元的配合款，由交通部全額補助。

聯大路改善工程主要包括，原雙向2公尺寬機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並改善聯大路線形、坡度及照明、警示標誌等，聯合大學另向教育部爭取「聯大光纖網路及超速示警改善工程計畫」，獲核定補助1000萬元併入整體改善工程內，有效提升道路行車安全性。

聯大路改善工程施工就遭遇疫情三級警戒、招工困難，解封後工程多、搶工、搶料潮等問題，為縮短施工對地方、學生交通衝擊，施工團隊超前部署重新規畫施工順序，施工單位加緊施工，提前六個月完工，雖然提早完工，但並未影響工程品質，月前還榮獲國內公共工程最重要的金質獎。

為表重視地方基層建設，行政院長蘇貞昌18日上午特地出席通車禮，肯定交通部、縣府、承包單位等努力，改善聯大師生交通安全品質，不過，蘇貞昌仍不改嚴格要求的個性，特別向聯大校長李偉賢交代，聯大路既然已經改善了，如果未來再有聯大學生發生交通事故時，就是學校的責任了，在場觀禮人員只能以笑聲取代尷尬氣氛。