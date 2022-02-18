不少家長認為，國中畢業後就念高中才是「政治正確」，但一名男網友表示，朋友就讀國中的兒子成績處於中後段，因此有意讓兒子念高職資電類，未來再拼科大，但又擔心高職讀書風氣不好，孩子進去後會無心讀書，所以發文詢問網友意見，引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，朋友國三的兒子雖然成績沒有很差，處於中後段，但估計未來只能念普通高中和大學，他為了兒子的未來著想，有意讓孩子去念高職資電類，未來再拼科大，「至少比爛大學爛科系好」。

但原PO的朋友直言，「普世價值是要念普通高中才是政治正確」，他也認為高職的讀書風氣不好，不免擔心兒子進高職就讀後會無心讀書，質疑「小孩去念高職會不會歪掉」。

對此有不少網友表示，「好好讀也是能上台科、北科」、「可以彎道超車，大學如果考上台科北科雲科電類，再念個碩班，不比原本PR90念高中的差」。也有人分享親朋好友的經驗，「我表弟故意去高職稱王，繁星台科，成大電機所」、「同學後段高職、後段私立科大，因為念電子，現在年薪200萬元」。

不過還是有人持相反意見，「本人學店科大仔，只能說念高職不見得進得了台科」、「念普通高中更好考科大」、「高中推甄科大比高職推甄好嗎」、「高職就是給考不上高中的人念吧」、「同儕很重要，這部分職校就沒這麼理想」。

此外，也有網友直言，「不想讀書讀什麼出來都做服務業，先問問自己小孩未來想幹嘛如何」、「其實找到興趣最重要，找到了沒有人逼也會自己去做，也比較不會覺得累，比較開心」。