文化部所屬國立歷史博物館（史博館）原館長廖新田卸任後，遺缺由現任國立台灣美術館館長梁永斐代理，史無前例地讓兩館用同一人任館長，引起文化界質疑， 18日史博館卸任、代理館長交接典禮上，李永得強調：「並不是客家的省著用，其實我是客家的剝削他，因為這是一個苦差事」。

李永得指出，廖新田任館長期間雖是閉館期間，但不管在工程進度規畫或對外美學推廣上，仍是日進有功。針對日前被批評由梁永斐代理館長是「永字輩客家精神省著用」，他強調實則是剝削的苦差事，因為為現階段史博館的首要任務是提升工程要能夠準時完成。「這不只是為了史博館，而是因為整個台北市，會引領整個台北市的展館」。

李永得指出，史博館是預定最早啟動和完工的計畫，因為古蹟和工程變更等原因，預計到明年下半年才能夠開館營運，也連帶的影響國父紀念館、中正紀念堂等展場的提升改造計畫。「我們不能三個館全部一起館一起來做，這個我們會被美術界罵，找不到展地可以用，所以我們是有規劃的，一個接一個，這樣至少大家有需要一些展覽的場地還可以應付」他希望將如期完工的重任，委以代理館長染永斐。

曾任史博館館長，前政務委員黃光男在交接儀式上致詞時也指出：「一個館是國家的軟實力，可以代表國家到世界的沒幾個，史博館是最早代表國家出去的，已經不是一個普通的館！」李永得也指出，成立於1955年的史博館，是台灣第一個公共博物館，典藏也十分豐富，未來很重要的角色是要與其他的美術機構分工與整合，「讓台灣美術的力量、美術的光譜越來壯大。」