鴻海(2317)集團旗下夏普（SHARP）今（18）日宣布，現任會長暨執行長戴正吳將在4月卸任執行長，職務由東南亞區董事吳柏勳接棒，但戴正吳仍為夏普會長。此人事案將提請預計6月召開的股東大會表決。

同時，夏普董事會宣布將向World Praise Limited展開協商，預計買回其所有持股、將(土界)顯示器產品公司（SDP）重新納為旗下全資子公司。戴正吳對此首次對外公布對內部員工信件，認為面板事業未來有望回歸榮耀，收購SDP有利於未來顯示器業務策略規畫。

戴正吳指出，面板在電視的成本結構中占據很大比例，尺寸愈大所占比例愈高，所需專業技術也較高深。而大尺寸電視在市場需求趨勢持續增溫，使全球面板需求量逐年增加，導致每年有必須新增一座十代線以上的需求。

戴正吳認為，居家辦公潮、遠距家電普及、教育、車載、元宇宙、智慧辦公室等需求持續增加，面板被廣泛使用，正是夏普擁有的8K＋5G等強項。收購dynabook及SNDS，就是要強化面板技術能力，雖然2家原先都是賠錢公司，但夏普在短時間均使其順利轉盈。

戴正吳認為，電視只是銷售面板的「載具」，沒有自身面板廠的電視品牌公司很難賺錢、亦難長久經營。目前面板可約略分為中國大陸、歐美日2大陣營，若前者未來轉為優先供應自家品牌使用、或向海外公司給予不合理的高報價，非中國大陸品牌電視公司將無法生存。

戴正吳表示，日本電腦及手機廠失去競爭力，大多被中國大陸廠商取代，便是因為失去供應鏈及資源優勢。按目前局勢來看，中國大陸對面板業補貼已減緩，面板市價漸趨穩定，廠商回歸公平競爭，以夏普擁有的面板領先技術優勢，可期待面板事業回歸榮耀。

此外，(土界)顯示器產品公司（SDP）因對工廠投資逾1兆日圓，導致夏普陷入經營危機。但戴正吳指出，目前折舊與技術已成熟、大幅改善經營體質。同時，許多技術人員是從夏普借調，許多設施、土地等均向夏普租借，雙方是不可分割的事業共同體。

戴正吳指出，SDP雖擁有廣州10.5代廠部分股權，但夏普目前沒有面板採購量及價格優勢。夏普已推出採用SDP面板的42、60、70吋電視及顯示器商品，若能併購SDP就能取得廣州廠55、65、75吋面板優先供應權，擁有完整系列產品、有條件重回全球市場競爭行列。

戴正吳表示，SDP目前對NB/PC用14吋液晶面板投資開發生產，將來可提供具競爭力的NB/PC用面板，夏普龜山廠稼動率超滿部分也可由SDP分攤紓解。如此一來，以夏普的銷售力、技術力配合SDP的生產能力，夏普的顯示器事業發展今後不容小覷。

戴正吳指出，夏普去年初原想全數出脫SDP持股，後來他覺得不妥而喊卡，最後僅賣出少數股權。考量大尺寸面板市場動向、夏普顯示器事業策略及決策時機，決議協商買回、將SDP重新納為全資子公司，將有利於未來策略規畫。

最後，對於日本顯示器公司（JDI）減資為資本額僅剩1億日幣的中小企業，戴正吳表示相當遺憾。他指出，2020年10月主導併購JDI白山廠，當初日本業界許多人不看好此案，但白山廠迄今稼動率滿載、維持正常獲利經營，認為經營者的能力及決心力將決定經營成果。

戴正吳表示，他認為一定要在日本留下顯示器事業、更要引領世界。除了JDI以外，日本國內僅存的大型液晶面板廠只有SDP。若不是他個人即將退休，一定會站在最前線，為了日本社會及國家，以民間企業的立場帶領完成「日之丸連合2.0」構想。