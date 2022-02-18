美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四表示，聯準會（Fed）應該在3月起的三場會議上調升基準利率一整個百分點（4碼），他並再次呼籲聯準會採取強而有力的行動以對抗居高不下的通膨。

在聯準會裡，布拉德是目前立場強硬的決策官員。

根據聯準會的表定議程，在今年1月之後，該央行還將在3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月召開7次貨幣政策會議。

布拉德在接受CNN訪問時表示，我們著重的指標未能達到我們設定的通膨目標，而且利率仍處於最低點，我們也還在購買資產。我們已經到了必須轉而縮減寬鬆政策的時刻。

他在另一場活動上則表示，如果不對利率採取行動，通膨可能成為更為嚴重的問題。

一周前布拉德公開表態支持在3月央行會議上升息50個基點，導致市場對於聯準會下個月升息2碼的預期升高。不過在聯準會周三發布1月貨幣政策會議紀要後，以及在其他幾位聯準會決策官員者發表反對升息2碼的言論後，市場認為下月升息50個基點的可能性已經回落至50%以下。

聯準會在其1月會議紀要中指出，由於就業強勁，以及通膨對經濟的影響擴大，決策官員認同調升利率的時候到了，但也強調任何決定都將取決於每次會議對通膨與其他經濟數據的解析。該會議紀要雖然表示最快3月就會升息，但沒有釋出任何有關於3月將升息2碼的訊息，此外，央行決策官員亦未做出何時縮表、如何縮表等更多其他的承諾。

明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周三表示，聯準會採取行動抑制高漲的通膨是「恰當」之舉，但不可過快升息、也不宜升息過多。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四表示，與「經濟大衰退」（Great Recession）之後相比，聯準會應該更加積極移除寬鬆政策，應該加快升息步伐，並加快縮表進程。

梅斯特表示，如果通膨到今年中仍未放緩，她將支持在下半年讓寬鬆政策更快退場，但如果通膨下降速度比預期快，她則支持以較慢速度收回寬鬆政策。此外，她預期今年和2023年通膨率仍將超過2%，且通膨上揚的可能性較高。