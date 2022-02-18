貨櫃運價指數(SCFI)繼上周跌破5000點後，上海航運交易所公布最新SCFI持續小幅下跌，為4946.01點，下跌34.92點，跌幅0.7％。三大主要遠洋航線除遠東-美西線持續上漲外，遠東-歐洲及遠東-美東都是下跌。

SCFI指數本周下跌34.92點，在創高後連5周回跌，不過，幅度都不深，顯示供需狀況依舊緊俏。遠東-美西每FEU(標準40呎櫃)報價8117美元，本周上漲63美元，漲幅0.8％；遠東-美東FEU(標準40呎櫃)報價11870美元，下滑152美元，跌幅1.4％；遠東-地中海每TEU(20呎櫃)下跌19美元，跌幅0.3％，報價7416美元；遠東-歐洲線每TEU(20呎櫃)的運價7652美元，下跌25美元，跌幅0.3％。

亞洲線除關西線上漲7美元，報價317美元外，其他都是下跌情況。

法人認為，第一季由於農曆新年，亞洲許多國家在農曆春節進行停工，並提前進行生產線及倉庫清空，因此，第一季在農曆年前需求轉弱是常態。但今年運價指數在2月11日跌破5000點，來到4980點，仍高於去年第三季旺季平均的4281點，本周雖然還是修正，但跌幅有限。報告認為，即使外在經濟的總體環境備受考驗，但貨櫃航運依然明顯供不應求，第一季淡季不淡，後續將會出現旺季更旺，貨櫃航商今年獲利將再創新高。