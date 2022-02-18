市長魏嘉賢（中）、偕主任秘書翁美華（左）、建設課長徐國城（右），到場視察鋪面改善工程。（王志偉攝）

花蓮市公正街上，有人氣包子店以及不少名產店，人車往來多，但當地鋪蛇紋石，遇雨就容易溼滑。今天鋪設防滑路面，之後漆上5道顏色。（王志偉攝）

地方知名「公正街包子」前路段，因鋪設蛇紋石，雖美觀，但遇雨就溼滑，過去發生機車騎士打滑摔傷意外。花蓮市公所苦思解決之道，先將地磚表面磨除後，今施作抗滑係數達70BPN以上的止滑塗料，配合花蓮縣今年舉辦全中運，將地面漆上藍、翠綠等5種色彩如同「賽道」，增加道路美觀，提升道路安全性，也盼成一處打卡景點。

花蓮市中山路旁公正街，因為有人氣包子店以及不少名產店，加上復興市場就在周邊，是花蓮市觀光景點之一。市長魏嘉賢表示，約10年前曾針對公正街在內的多個道路進行百年老街工程，在當地鋪設蛇紋石，道路美觀不少，不過卻發現，地磚止滑係數過低，曾發生多起天雨路滑騎士摔車的意外事件。

市公所嘗試採取止滑貼片、切割地磚或以間距式粗糙等工法，但事過不久，地磚鋪面的摩擦張力失效後，摔車事件仍頻頻發生，因此為降低意外事件，今年決定採以止滑塗料的方式來改善。

魏嘉賢今天偕同主任秘書翁美華、建設課長徐國城，到場視察鋪面改善工程。這項工程為期六天，2月16日及17日一連兩天將鋪面磨除後，今天則以半半施工的方式在公正街進行塗料施作，預期還有三個工作天就可完成。

魏嘉賢說，這次的改善工程計畫採用抗滑係數70BPN以上的止滑塗料，考量到當地的觀光性質，加上花蓮縣今年辦理全中運賽事，因此將公正街以藍、翠綠、淺黃、橙黃及紅色等五種顏色的配色來增加道路的美觀之外，也成為田徑場的繽紛賽道，希望藉此來締造打卡景點。

此次施工由花蓮市AC整平改善工程開口契約廠商長富營造施做，所需經費約76萬元，為讓施工後的鋪面平順，廠商在施工前先將兩處凹陷及破損的蛇紋石先以AC方式整平，另外考量到周邊店家仍要開店做生意，塗層施工時採半半施工，預計在22 日完工。