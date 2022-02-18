台北市醫院17日篩檢638人無人陽性，市長柯文哲18日表示，社區內沒有不明感染源，但代價愈來愈高，因為Omicron傳播速度相當快，一旦有確診者為了要封住，不得不居家隔離要匡列很多人，去年9月到現在補助居隔費用已5000萬，還必須算14天居隔減少的收入，要維持社會清零成本太高了，「我猜撐不久了」。

中央今天公布案例，本土16例、境外51例，台北市本土新增5例、境外14例，柯文哲下午主持防疫記者會指出，境外沒什麼意義，因為是戶籍在台北，過去以來，入境人數約4分之1戶籍在台北，台北人口占台灣不到4分之1，表示台北市是一個戶籍在台北，在國外流動的百分比還滿高的。

柯文哲表示，今新增本土5例但都在匡列裡面，對他來講，重點不在幾例感染，比較關心有無出現不明感染源，如果感染數量多，但都在事先匡列裡，就是有限縮住沒有跑出去，也不會爆發感染較不擔心。

他說，到現在為止，台北市還是相當乾淨，昨天醫院篩檢638人篩檢無人陽性，社區內沒有不明感染源，但代價愈來愈高，因為Omicron傳播速度相當快，一旦有確診者為了要封住，不得不居家隔離要匡列很多人。

柯文哲透露，現在為了維持北市乾淨，代價愈來愈大，現在居家隔離400多人而且還在擴大，每一個確診圈了好幾百人，這幾天中央宣布被強迫居家隔離中央要出錢，北市過去確診住院或加強版防疫加強旅館，百分百免費，加強版防疫旅館也要有醫療人員，在北市確診一切費用是政府負責。

他強調，居家隔離不是完全免費，市府補助上限是2400元，不可能完全免費，超過要自己處理，居隔算一算已經來申請1340萬，還在增加，去年9月到現在有2492人居隔，1人費用2萬元的話已超過5000萬，市府付旅館費但關14天減少的收入還是要估計，慢慢要思考一個問題，如果要追求清零，社會成本必須想想看，旅館費還算便宜，住14天補助2400元了不起3萬元打發，可是14天不能上班到底有多大傷害。

柯文哲說，統計去年9月9日到今年1月30日，北市居隔有2472人，這次還不是主要疫區，除夕當天全台灣是2萬名，要開始用力思考，到底政策要清零或與病毒共存，不過，就算要與疫苗共存，疫苗也要打得夠，要維持社會清零成本太高了，「我猜撐不久了」。