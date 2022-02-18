台中市龍井區觀光路是當地重要道路，但其中的地下道路寬狹窄，且位於附近的龍中橋橋面淨寬不足，車禍頻傳，有感於該處是龍井國中學生通學重要通道，地方民代要求改善，台中市府18日舉辦動工典禮，將拓寬龍中橋為10米寬的雙向通行橋梁，並增設行人通道。

市議員吳瓊華表示，跨越龍井大排的龍中橋是龍井區重要橋樑，且為龍井國中學生上下學的重要道路，而觀光路在上下班時段車流量大，許多駕駛會行駛觀光路的地下道後、再右轉龍中橋，但車輛一出地下道就要右轉，再加上龍井橋與地下道都狹窄，常發生追撞意外。

為保障學生通行安全，地方民眾持續爭取，台中市政府建設局也推動「龍井區龍中橋拓建工程」，建設局指出，目前規畫將5公尺寬的龍中橋拓寬至10公尺寬，並且增設1.8公尺行人專用道，工程經費約1900萬元，預計10月完工。

台中市副市長黃國榮18日主持動工典禮，他表示，龍中橋因橋寬較窄，車輛會車困難且常發生人車爭道情況，為確保通學區域安全，決定將橋寬拓寬1倍，且將原本的單向通行車道改為雙向通行，提供優質用路環境。

建設局長陳大田強調，龍中橋拓寬是當地居民期待許久的工程，目前工程計畫採樁柱式結構施工，不會影響既有的橋梁結構，也減少交通衝擊；因疫情影響，去年至今營建物價上漲且缺工缺料，所幸經克服大環境的問題，終於完成招標。