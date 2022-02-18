英特爾（Intel）才剛宣布以54億美元收購以色列高塔半導體（Tower），已經鎖定下一個目標安謀（ARM）？英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）周四首度鬆口，表示如果有企業團隊出面收購安謀，英特爾應該會有興趣參與。

輝達收購安謀案上周宣告破局，安謀母公司軟銀集團表示計畫將安謀公開上市。

綜合外媒報導，季辛格在被問及對安謀是否有興趣時透露，在輝達向軟銀提出併購要約前，晶片業就曾經討論要合組一個團隊來收購安謀。

季辛格表示，樂見安謀走向股票首次公開發行（IPO），或者由某個團隊擁有，儘管英特爾不是安謀的大客戶，但也有使用ARM技術，因此也將安謀納入晶圓代工業務計畫的一部分，因此，如果有一個企業團隊要出面收購安謀，英特爾非常樂意以某種方式參與。

季辛格周四也在投資人大會上表示，英特爾今年營收估計將達760億美元，屬低個位數成長（約成長2%），但明後年可望加速至中高個位數成長；預估今年每股盈餘為3.5美元，略高於分析師先前預估的3.44美元。