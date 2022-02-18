北士科園區發展帶動建商與企業投資卡位，據信義全球資產調查，北投土地交易一舉衝破200億大關，軟橋段產專區土地平均達每坪215萬元、三年上漲四成，商仲業者指出，北士科尚未發展成熟卻購地投資相當熱絡，如同「新內科」的誕生，成為台北市另一個投資引擎。

信義全球資產調查顯示，近四年北投土地交易都達百億以上，2021年更達210億元，其中又北士科的軟橋段交易最熱絡，北士科園區發展題材，帶動建商與企業投資，產業專用區土地行情，從2018年平均每坪155萬元，2021年已達到平均每坪215萬元，上漲將近四成，去年就有華固、達麗、長虹、力麗等企業投資搶進，又以長虹建設用每坪245萬元、買下約626坪土地單價最高。

近年來，北士科二個區塊的土地，包括新洲美段與軟橋段，去年新洲美段有迼雄1567坪土地取得建照，軟橋段則有華固、長虹等建商取得建照，在諸多建商推出廠辦案下，將會帶動北士科廠辦推案熱度。

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年在產業回流需求下，地方政府積極投入科技產業園區的發展，帶動區域土地交易規模擴大，繼內科及南港土地交易熱絡後，北投區也成為近年發展亮點，除了建商積極購地外，也有Volvo、汎德永業等汽車大廠設立旗艦展售中心，也有華碩、中鼎、仁寶及康舒科技等大型企業在此區設置總部大樓。

柯宏安表示，去年北士科的新廠辦華固創富中心大樓出現每坪破70萬元成交價，追上內科發展最成熟的西湖段廠辦價格，不少建商複製在內科的成功經驗，逐漸在北投區打造出另一個內科，在台北市新辦公室供不應求下，出現了產業園區尚未發展成熟、不動產投資卻已相當熱絡的情形。