玉山志工基金會18日啟用成功鎮三民國小及台東市寶桑國小第167及168所玉山圖書館。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

玉山志工基金會18日啟用成功鎮三民國小及台東市寶桑國小第167及168所玉山圖書館。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

玉山志工基金會18日啟用成功鎮三民國小及台東市寶桑國小第167及168所玉山圖書館。台東縣長饒慶鈴感謝玉山基金會看見偏鄉學校的需求，在台東協助多所學校建置更新圖書館，期待讓孩子更喜歡閱讀，進而深化台東孩子的閱讀力。

「播下黃金種子，種出希望和未來」，饒慶鈴表示，閱讀能幫助孩子擴展視野，不受地域限制，優質的閱讀空間，不但能讓孩子培養美感，更能讓孩子沉浸學習的氛圍，快樂的學習成長，成為國家未來的希望。

縣府教育處長林政宏表示，今年除了台東市寶桑國小，另外特別選定台東縣「特偏」阿美族重點學校三民國小，打造1所具有阿美族在地特色且多元新穎的閱讀與學習空間；並且每2年提供這兩校新書豐富館藏圖書、館內電費支應、硬體維護及挹注推動閱讀經費等。

三民國小校長鍾敏華說，從圖書館評估、開工到落成啟用，短短2個月時間，學校瞬間冒出1座亮麗光鮮、舒適優質的學習環境，融合美學、童話與在地特色的全新圖書館就呈現在親師生眼前。而施工期間，師生經過時每每探看都滿懷期待。完工後，孩子們更是驚呼連連，未來肯定成為全校師生最熱門而搶手的學習空間。

寶桑國小校長李倩鈺指出，玉山銀行聆聽學校需求及到校場勘，並請設計師與學校透過多次討論定案，希望能真正符合各校在地化特色，並且經由具有美感的空間營造，與學校一起永續經營孩子溫暖的閱讀環境，讓孩子愛上閱讀。新完工的圖書館，在動線及整體環境更顯活潑開闊，閱覽書籍更為方便，真正做到「在生活中閱讀，在閱讀中生活」。