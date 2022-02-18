台南青農聯誼會18日舉行總會長改選，由善化女青農許玉靜當選。許玉靜原於市區顧問公司工作，6年前返鄉務農，將自己在業界的所學應用在農業，並轉型有機耕作，平常樂於和大家分享生產銷售的心得，此次當選總會長，也將盡自己所能整合台南市內的農產品聯合行銷推廣。

台南青農聯誼會第4屆的總會長李佩娟即將卸任，第5屆總會長選舉18日於大內走馬瀨農場舉辦，此屆僅有善化青農許玉靜登記參加，選舉過程圓滿順利同額競選當選，台南市長黃偉哲特別表示肯定及祝賀。

今年38歲的許玉靜畢業於長榮大學經營管理研究所，原於市區工作任職於顧問公司，但當時家裡的農場採傳統的銷售方式，銷往批發市場往往遭受到價格波動，不捨家人辛苦，因此6年前返回善化家鄉務農，將自己在業界的所學應用在農業。

許玉靜返鄉後和家人共同建立「小善心農場」品牌，讓消費者更加知道產品的生產過程，並且致力轉型有機耕作，透過不斷地調整產銷模式，近年來已逐漸打開知名度及穩定通路，生產面積也不斷增加，目前種植面積共計8公頃，包含6.5公頃的有機園區和1.5公頃的產銷履歷西施芒果。

許玉靜原為台南青農聯誼會第4屆的技術組組長，對於能當選本屆的台南青農聯誼會總會長感到很榮幸，她表示會加強整合台南市內的農產品聯合行銷推廣，和目標市場通路相互交流；此外，也會加強青農聯誼會的組織運作，並且盤點各領域專長的青農，建立在地業師的經驗傳承。