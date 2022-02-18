一名正妹阿熙在苗栗某公司擔任包裝員，但因職災造成右腳截肢，老闆僅包1萬元紅包了事，經調解公司也只願給10萬撫慰金，引起輿論群起憤慨。對此，律師呂秋遠也在臉書分享阿熙的故事，曬出其所繪畫的作品，再度讓網友看哭了。

根據阿熙友人在網路的指控，阿熙為苗栗頭份某間公司的包裝員，平日需操作大型機台，分裝1100公斤的塑膠粉，但在一次工作時，她的右腳不慎被機台捲入，並被1100公斤的貨物壓過，經醫生診斷後僅能截肢，她從此失去右腿。

阿熙表示，事後公司老闆僅包出1萬元紅包慰問，甚至於勞資調解會上，公司方只願意給10萬元精神撫慰金，老闆娘還曾在她出院時，對她嗆聲，「截肢而已，不嚴重」、「妳媽中風，還能走路已經不錯了」，都讓她難以接受，目前也已報警提告，交由司法還公道。

對此，呂秋遠今（18日）在臉書娓娓道來阿熙在公司受傷的故事，同時分享阿熙是一位喜歡畫畫與設計的女孩，但因家境不好而到工廠應徵文書助理工作，公司卻以輪調為由將她指派去操作機台，呂秋遠也PO出一張阿熙以鉛筆畫下的人物作品，創作理念則是「不開心的表情」。

阿熙曾在本月15日發出一張作品，寫下「畫不出笑容」。（翻攝自臉書）

仔細檢視阿熙的個人臉書，其版面經常分享繪畫作品，而呂秋遠所轉發的則為阿熙於本月15日發布的作品，文字描述簡短寫下「畫不出笑容」，作品中的人物則以空洞的眼神望著前方，面無表情，彷彿以作品宣洩其心中難以言喻的痛苦。

許多網友紛紛在留言區感謝呂秋遠的發聲，截至發稿時間為止，已有2.5萬位網友按讚，也有大量網友湧入女孩的臉書頁面寫下加油打氣的話，「加油！不要失望，全台灣有很多人都在為妳加油」、「加油，該是妳的公道就應是妳的！不用害怕！」、「加油，該是妳的公道就應是妳的！不用害怕！」