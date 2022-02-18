頭北厝大哥母公祭500黑衣人到場 警盤檢查獲2把彈簧刀

萬華「頭北厝」王姓大哥的母親，18日在梧州街進行公祭，北市警方布署百名警力在周遭盤查、戒備，將到場的500多人全部進行盤查、身分檢查，發現有2人攜帶彈簧刀，另有3名未成年被策動參加，5人都被帶回警局依法處置。

萬華警方指出，黑幫公祭為防止各幫派組織，藉由公祭公開活動展現幫派實力，影響社會觀感，18日布署百餘名警力，另出動特勤中隊荷槍實彈，封鎖告別式出入口和周遭路口，針對疑似幫派分子進行盤查、蒐證。

公祭從中午11點開始，警方在3小時內，共盤查蒐證500餘名疑似幫派分子資料，並將告別式場周邊巷弄全數管制，針對行經的黑衣人逐一盤查另拍照建檔，其中3名未成年人被動員參加，帶回製作筆錄後由家長帶回，現場另發現2名男子攜帶彈簧刀，依社會秩序維護法裁處。

此次公祭除萬華華西街幫、芳明館、萬國幫等本地角頭外，包括天道盟、四海幫及竹聯幫，均有派人致祭，但在優勢警力管制下，並無衝突及狀況發生，過程平順。

萬華分局長謝宗宏強調，對於幫派公開活動不會容忍，一定積極蒐證，若有不法及時偵辦，全力壓制幫派氣焰。