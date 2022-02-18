親子同室陪病規範。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市至今有10多人因為照顧小朋友確診，市長柯文哲18日公布SOP，要求未來照顧確診孩童必須符合低風險，年輕人、疫苗打好打滿、排除慢性疾病患者。

柯文哲今午主持防疫記者會，對於台灣5至12歲孩童沒有打疫苗，小朋友一旦確診，家屬必須照顧，過去點點幼兒園小朋友卻診需要大人照顧，結果也造成6名大人確診。

他指出，未來照顧者必須是發病前跟確診者同住，或密切接觸者優先，可能已經被感染的一起住，不要找一個完全沒有的進來。另外，照顧小朋友要低風險，要找年輕人、疫苗必須打好打滿、排除慢性疾病患者，照顧小孩的大人要先篩選，進去14天要由1個人陪到底，免得感染機會更大。

柯文哲表示，進去就不能再離開，在房間內要戴口罩，不同時間吃飯、保持距離，當然裡面還是要量體溫注意有無症狀、消毒，不管小孩或大人都要戴口罩，陪病者願意的話，可提供N95口罩和防護衣，因為戴N95口罩超過2小時頭昏昏的，雖然N95口罩保護性較高但沒有強制，陪病者要多多篩檢，包括匡列、出院前、有症狀都檢查一次，超過7天每7天要檢查一次。