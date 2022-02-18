根據農委會寵物登記管理資訊網與內政部資料，台灣家庭寵物增加速度超前新生兒，去年全台約有295萬隻犬貓，也高於289萬的14歲以下人口數，對此，遠東商銀樂家+卡洞察到此一年輕家庭新興需求，除主打親子優惠及提供爸媽放鬆方案外，新年起更將毛小孩的食衣住行優惠納入加碼方案，提供超值回饋。

遠東商銀指出，樂家+卡以愛家及紓壓為主訴求，推出兩年來廣受年輕爸媽的回響，其優惠鎖定家庭日常消費、親子育樂及專屬爸媽的放鬆選項。從該卡的消費數據顯示，男性持卡人偏愛健身及戶外活動，女性持卡人對SPA情有獨鍾，疫情期間也使得選擇線上影音的回饋數大幅成長。此外超市量販和加油消費的顯著提升，可解讀為「一次購足、減少接觸」的新生活方式興起。

這次遠東商銀樂家+卡將優惠觸角延伸至家有毛小孩的族群，期間凡至特約寵物服務店家刷卡消費，最高可獲10％回饋。

遠東商銀總經理周添財強調，不論是親子或是毛小孩，都是凝聚現代家庭溫暖情感的要角，樂家+卡不能忽視他們的需求。該行的YouTube自媒體頻道「小遠贏了」也製播短影音，以「還記得我們相遇的那一天嗎？」為題，希望喚醒每個人與毛小孩相遇時的感動瞬間，感受寵物們療癒、溫暖及動人的天生魔力，無論有無與寵物接觸的體驗，都能接納毛小孩成為我們社會的新成員。

遠東商銀個人金融副總經理張小倩表示，遠銀財富管理主張十樂品牌價值，其中之一的「樂家」希望傳達家庭的美好價值，因為無論社會如何變遷，家庭成員互相支持的情感是永遠無可取代的幸福，因此樂家+卡將持續關懷現代家庭的傳統與新興需求，提供精準的回饋。此外，遠東商銀還規劃「寵物嘉年華」及捐贈支持動保議題的友愛動物系列公益活動，將陸續於全台各地展開。