藝人汪建民今(18日)驚傳欠債失蹤2個月，債主因找不到他，只好PO出他手拿借據的照片尋人，不過這不是他第一次爆出欠債，2018年就傳出他跟地下錢莊借錢，為了還債四處借錢，結果越欠越多，還被一名70歲阿嬤告詐欺。

和汪建民相識多年的蔡姓女粉絲，因得知他經濟拮据，就向另一名同為粉絲的70歲阿嬤借500萬，阿嬤當時以不算利息方式同意借款，幫助汪建民度過難關，未料汪並未按時還款，因此2019年阿嬤提告蔡女及汪建民詐欺。

本來一度達成和解撤告，汪建民也獲不起訴處分，但阿嬤認為兩人沒有還款誠意，憂心拿不回錢，反悔提出聲請再議，但之後被駁回。今有網友在爆料公社PO文，表示從1月開始就聯繫不到汪建民，電話不接訊息不回，因此他只好發文，「麻煩分享，藝人欠錢」，並曝光兩人Line對話，還有汪建民手拿借據的憔悴照，不過目前汪建民未出面回應，因此不知道網友的爆料真偽。

汪建民去年才捲入澎恰恰欠債糾紛，爆出帳戶借給澎恰恰所用，協助他處理債務，而澎恰恰當時表示在汪建民牽線下，認識6家地下錢莊，借了數千萬，才因債滾債欠下高達2.4億台幣債務。