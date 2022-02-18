《國防新聞》（Defense News）報導，雖然印度海軍希望在5年內將軍艦總數增至175艘，但專家指出，印度政府不僅資金嚴重不足，且過度偏重國有造船廠，讓其在缺乏競爭對手與合作夥伴下，出現大量延宕、超支等問題，也難以加強印度最重視的國防自主能力。

印度近期公布2022財年國防預算，總額約542億美元（約新台幣1.5兆元），其中138.4億美元（約新台幣3863億元）用於促進國防自主，較2021財年增加20.7億美元（約新台幣577.7億元）。但前印度國防部財務顧問、智庫「巴里卡國防研究與分析研究所」（Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses）顧問考什（Amit Cowshish）承認，此數字不太可能滿足印軍的需求。

且一名不願具名的國防官員透露，印度海軍目前擁有130艘軍艦，現有造艦計畫則包含40艘海軍艦艇和10艘海岸防衛隊艦艇，其中11艘已交付、39艘正在建造或已經訂購；但在這50艘艦艇中，僅有3張訂單由印度民間造船廠取得，其他47項計畫都交由國有造船廠。

而過去20年以來，民間造船廠共為印度海岸防衛隊建造101艘艦艇，國有造船廠則交付62艘小型輔助艦艇；但民間造船廠卻在大型造艦項目中全軍覆沒，所有59艘大型船艦皆由國有造船廠負責。

退役印度海軍上將、曾擔任海軍參謀長和參謀首長委員會（Chiefs of Staff Committee）主席的蘭巴（Sunil Lanba）指出，軍事造艦在印度「已面臨十多年的衰退」；退役印度海軍准將、目前擔任拉森圖布羅防衛公司（Larsen & Toubro Defence）副總裁的巴加瓦（Mukesh Bhargava）則批評，國有造船廠的競標價格不須包含相關設備升級費用，使其能以「被低估」的成本取得優勢，導致目前海軍造艦無人競爭、合約執行狀況不佳的狀況。

雖然印度已準備進一步提振民間造船廠，但巴加瓦指出，印度國有造船廠的技術也稱不上一流，包括日本、南韓和中國大陸的造艦產業已開始引進3D列印、人工智慧（AI）等能力，而印度「並未處於同樣的位置」。