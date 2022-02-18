正當大家慶賀春節疫情被控制之際，防疫前線卻傳來壞消息，新北某幼兒園及台南某國小學生確診新冠肺炎。

由於台灣目前只開放12歲以上兒童接種疫苗，為防堵新冠病毒入侵校園，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎稍早表示，孩童也有確診風險，專家小組將持續討論，預估下半年有望開放5到11歲孩童接種。

17日晚上並不平靜，新北當天新增7名新冠確診，其中有一例為某幼兒園學生，許多家長當天晚間臨時接到通知後，由於擔心孩子可能會被傳染，紛紛前往市立三重醫院（聯合醫院三重院區）篩檢，現場直到18日凌晨1時許仍擠滿排隊人潮，警方也趕到現場維持秩序。

台南市18日新增2例確診，其中一例是歸仁區未滿10歲男童，沒有接種過疫苗，Ct值20.91，個案就讀學校緊急預防性停課3天。

新北市板橋區還有一名國中生確診，17日新北市府宣布該校停課3天，該名個案上課班級則是停課14天至3月3日。

由於幼兒園與國小學生目前都未納入接種範圍，為防堵新冠病毒入侵校園，衛福部的疫苗專家已經參考國際經驗，開始研究替12歲以下的兒童接種新冠疫苗。

美國、德國先後開放5歲到11歲兒童接種後，英國也跟進。對此，指揮中心17日表示，因為國內的疫情控制比國外好，小朋友的染疫機率相對較低，因此還要開會討論，評估是否利大於弊。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，在今年下半年就有望讓5至11歲幼童接種新冠疫苗，以避免發生大規模社區感染時，幼童成為傳染鏈之一。近期WHO也建議5到11歲兒童可施打10微克BNT疫苗，也就是一般用量30微克的三分之一。

ACIP成員邱政洵醫師則指出，現在台灣12至18歲青少年已可接種新冠肺炎疫苗，但是11歲以下兒童約有200萬人，占總年齡層人口約10%，卻還不能接種。

沈政男醫師在臉書指出，現在雙北已取代桃園和高雄成為Omicron疫情的焦點，要注意的是「設計師一個人若能傳給那麼多人，就代表這個群聚不是那麼好處理，因為他們聚餐又唱歌，各自又有其他社交活動」；尤其現在已經開學，疫情是否會傳入校園，特別是雙北的校園，大家還是小心一點。