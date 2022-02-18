人民幣兌美元在岸價（CNY）收盤升破6.33，走強101個基點，高見6.3253。人民幣兌美元在岸價18日收報6.3265，較17日下午4時30分收報6.3366，升101個基點，漲幅為0.16％，較晚上11時30分最後成交價6.338，走強115個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）更曾升破6.32，高見6.3182，截至下午4時49分，離岸價報6.3229，在岸價報6.3268。人民幣兌美元中間價18日報6.3343，較17日報6.3321，跌22個基點，跌幅為0.03％。

交易員指出，俄烏局勢晦暗不明繼續牽動市場神經，美匯指數維持高位震盪，不過，人民幣受結匯需求支撐走勢穩健，短期匯價強勢表現或延續。

另有交易員認為，儘管周邊風險情緒可能反覆，但結匯需求在春節後仍超預期旺盛，支持近期人民幣表現較為獨立，CFETS匯率指數已一路上行至103關口，後續或仍有漲幅。