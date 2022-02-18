財政部關務署表示，台日「有關海關分支單位合作備忘錄MOU」於18日上午「第45屆台日經濟貿易會議閉幕式」完成簽署。台北關松山分關及東京稅關羽田稅關支署將推動關務交流合作，相互促進通關便捷及安全。

該協議由我國台灣日本關係協會邱義仁會長及日本台灣交流協會大橋光夫會長分別代表雙方視訊簽署，並由關務署組長張邦麟、台北關松山分關主任郭文娟及日本財務省關稅局參事官福島秀生、東京稅關羽田稅關支署長酒井健太郎等到場觀禮見證。

關務署表示，海關為高度國際化機關，除參與國際組織活動，更積極與個別國家發展關務合作。台日雙方於2017年11月22日簽署「關務合作及互助協定」，2018年11月30日簽署「優質企業（AEO）相互承認協議」，持續拓展各方面關務合作。

由於台北關松山分關及東京稅關羽田稅關支署皆為機場海關，業務性質相近，旅客往返頻繁，透過締結分支海關合作備忘錄，除有助兼顧彼此通關效能，更可深化雙方合作情誼。