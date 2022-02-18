阿里山花季疏運客運(公路總局提供)

阿里山花季疏運懶人包1(公路總局提供)

阿里山花季疏運懶人包2(公路總局提供)

一年一度阿里山花季3月10日至4月10日登場。為讓民眾有安全舒適的行車環境，公路總局、林務局嘉義林區管理處、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府及客運業者等單位攜手，花季期間例假日及連續假期總計12天，上午6點至11點將交通管制，自行開車的民眾須搭接駁客運入園。

公路總局表示，花季期間的例假日及連續假期上午6點至11點，台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，禁止小型車通行。民眾須在台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，接駁客運的車票將於3月1日（周二）零時起開放預約劃位，可至全台統一、全家及萊爾富便利商店和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間預約購票劃位。

團體旅遊的遊客，假日及連續假期上午6點至11點須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）購買門票，建議先統計所需票種及相關證明文件，以加速購票作業；另台18線29k僅開放購票人員下車購票，其他遊客如有休憩需求，請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區。

公路總局也鼓勵遊客搭乘公共運輸前往。到阿里山可搭乘的客運路線包含高鐵嘉義站─阿里山、台鐵嘉義站─阿里山、台北轉運站─阿里山，及日月潭─阿里山等4條路線。遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折的高鐵聯票優惠。