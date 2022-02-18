高齡住戶行動不便，參加社區揪團打疫苗，省去不少時間和精神，打完觀察後就能上樓回家休息。（盧金足攝）

台中市豐邑機構旗下社區響應市府「五箭分流」疫苗施打政策，社區住戶揪團，不出門就能打疫苗。（盧金足攝）

台中市豐邑機構旗下社區響應市府「五箭分流」疫苗施打政策，社區住戶揪團，不出門就能打疫苗。（盧金足攝）

醫師問診仔細，住戶打完疫苗觀察後就能上樓回家休息。（盧金足攝）

台中市府鼓勵打疫苗，就在自家社區不必出門！響應市府「五箭分流」疫苗施打政策，豐邑機構社區經營「豐生活」，農曆春節後號召旗下社區，開放社區民眾揪團打疫苗，有社區服務到家總動員，80多歲老先生行動不便，打疫苗覺得麻煩，醫療團隊到社區施打，直呼「打疫苗安心多了！」

為增加打疫苗的覆蓋率，市府大力宣導民眾快打疫苗，之前不只有送獎勵禮券，還可以到社區服務打疫苗。

豐邑機構表示，自家樓下就可以打疫苗，大大提高住戶接種的意願，社區揪團打疫苗要先登記住戶意願，統計人數，確認施打疫苗數量夠多，再聯繫衛生單位協助媒合診所，配合時間地點，確定有足夠的疫苗跟醫護人員可協助施打，才能夠確定成行。

過程充滿不確定因素，實施揪團打疫苗的社區說，為提升社區打疫苗，維護住戶的健康安全，推廣疫苗接種不遺餘力，集結豐邑大砌四方、興大里美及中港層峰共72人一起打疫苗。

大里區衛生所協助率領醫療團隊，進駐到豐邑大砌四方社區疫苗接種服務，住戶們時間一到就紛紛下樓，也有一家4口通通登記報名。

住戶說，打疫苗整體動線安排分時段分流，快速又有效率，高齡住戶表示，想到要打疫苗就覺得麻煩，醫療團隊到社區服務施打，省去不少時間和精神，醫師問診仔細，打完觀察後就能上樓回家休息。

社區住戶有許多已經是接種第3劑疫苗，有少數是接種第2劑，還有人這次才打第1劑，楊先生指出，工作忙碌時間緊湊，很難配合疫苗施打時間，不是預約不到，就是離家太遠，「疫苗都送到家門口了，太便利了！」

豐邑機構秉持著服務豐邑社區家族的精神，希望社區住戶疫苗接種率越高，社區整體的保護力也就跟著提升，大家進出染疫的風險就可以降低，是保護自己也保護家人。豐邑機構豐生活服務，不只豐富社區的生活，更關心社區的健康。