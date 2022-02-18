揮別灰暗冬季，迎接粉嫩春季來臨，Global Mall屏東市即日起至3月9日展開「美好生活」檔期，今年春季以ME TIME儀式感為主軸，加碼祭三大好康回饋會員，包括滿額贈、集點送、紙本振興券晚鳥回饋，不僅首度於春季推滿額贈回饋，刷Global Mall聯名卡當日累計滿3000元送100元電子商品禮券，還推出「集點送購物金」會員於指定服飾品牌單筆消費滿500元，即可於APP累積活動點數1點，滿5點活動點數送100元電子商品禮券，同時還推「紙本振興券晚鳥回饋」，自3月7日起集結多款服飾配件品牌搭配fashion week新品上市，使用紙本振興券消費單筆滿3000元送200元 （100元電子商品禮券+100元餐飲品牌抵用券）。此外，還祭出不同生活提案，推運動服飾配件、居家布置、小家電及清爽美食優惠七折起，一起實踐美好生活。

為提供消費者一起從平日體現ME TIME生活儀式感，讓日常的事變有趣，身心靈享放鬆感，尤其因應疫情帶動重視健康及運動的趨勢，Global Mall屏東市推多款運動服飾配件超值優惠，包括adidas「FL BRD SWT藕粉長袖上衣」原價1890元，優惠價1700元：Nike「AIR MAX DAWN」原價3600元，優惠價3240元，再搭配繽紛背包或是運動款手錶，NIKE「Heritage背包」原價1050元，優惠價945元；或是斐仕「G-SHOCK GA-900TS」原價4800元，優惠價4560元，不僅能好好讓自己身體運動流汗，釋放壓力，還能休閒中展現春季時尚感。

居家空間是待最長時間的地方，也最能讓自己放鬆，為居家空間換上春季色彩，轉換不同心情，生活工場「自然簡約生活可移動書桌」原價12900元，優惠價9990元；或是使用香氛或按摩椅，讓自己享有片刻放鬆時刻，THE BODY SHOP「純淨玫瑰柔膚組」原價1100元，優惠價880元；輝葉按摩椅「WULA超有力小沙發」原價39999元，優惠價31999元。

在春日時光中靜靜享食，可以好好療癒，而不是將就填飽肚子，Global Mall屏東市推春遊團聚美食，大河屋推「春遊團聚四人套餐」包括海陸經典丼飯、多款串燒、鍋物及飲品等，原價2988元，優惠價2088元；Double Cheese「歡樂分享餐」包括普羅旺斯香料烤全雞、半份豬肋排、牛排3選1，以及PIZZA、義大利麵等，原價1299元，優惠價999元，此外還有好韓燒、秋風軒mini推超值加價購或4人同行贈海鮮。不能錯過的春日甜點，路易莎推「下午茶組合」甜磚壓45元系列+焙茶，原價105元，優惠價90元；或是COLD STONE推買一送一，2月22日至28日購買大杯以上冰淇淋享同SIZE冰淇淋買一送一。