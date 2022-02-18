據央視新聞報導，呼和浩特市疫情防控工作指揮部今天（2月18日）16時舉行新聞發佈會。從昨天（2月17日）15時起，呼和浩特市組織開展了重點區域核酸檢測工作。截至今天14時，呼和浩特市累計報告本土新冠肺炎確診病例37例，其中新城區11例、回民區1例、玉泉區3例、賽罕區7例、土左旗5例、武川縣10例；累計報告確診病例中絕大部分是在隔離管控人員核酸檢測中發現。目前，確診病例均在內蒙古自治區第四醫院接受隔離治療，經專家會診， 11例為普通型， 25例為輕型，1例重症。

另據《內蒙古日報》消息，自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰昨天（2月17日）在呼和浩特市調研督導疫情防控工作時指出，「這次呼和浩特市出現的疫情爆發突然、來勢凶猛、情況複雜，現在當務之急是要堅持從快從嚴從緊，堅決管控風險隱患、切斷傳播鏈條，一刻不能耽誤，絲毫不能放鬆。」

★呼和浩特劃定7個中風險地區

呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部昨天（2月17日）發佈公告稱，自17日14時起，將玉泉區興隆巷街道四里營東社區、小黑河鎮祥和苑社區；賽罕區昭烏達南路街道小台什社區、敕勒川街道怡水園社區；新城區成吉思汗街道東河社區；土左旗白廟子鎮瓦房院新村；武川縣上禿亥鄉西官井村劃定為中風險地區。截至目前，呼和浩特市共有中風險地區7個。

★大陸昨新增40例新冠確診本土病例

據大陸國家衛健委網站今天（18日）通報，昨天（2月17日0—24時）新增新冠確診病例87例。其中，新增本土確診病例40例，新增本土無症狀感染者20例。

大陸新增的40例本土病例當中，內蒙古22例，其中呼和浩特市21例、包頭市1例；遼寧9例，均在葫蘆島市；江蘇4例，均在蘇州市；廣東4例，其中深圳市3例、東莞市1例；雲南1例，在紅河哈尼族彝族自治州。

★珠海機場飛往北京航班 今起全數取消

此外，據珠海機場官方微博今天（2月18日）消息，根據民航疫情防控要求，自2月18日起，珠海機場出發前往北京的航班全部取消。珠海機場特別提醒旅客：目前所有從珠海機場出發的旅客，須配合測溫並查驗粵康碼及行程碼。如行程記錄顯示有14天內深圳（全域）旅居史的旅客，須另行提供48小時核酸檢測陰性證明，否則將無法登機。