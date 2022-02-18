為落實2030雙語國家政策，保訓會今午與英國在台辦事處及英國文化協會於考試院合辦「台灣雙語國家政策研討會：提升公務人員專業英語能力」；考試院長黃榮村致詞表示，提升公務人員英語力正是考試院施政主軸之一，希望從國家考試及多樣的英語訓練課程和線上資源著手，為未來文官接軌國際做好準備。

今研討主題包括公務英語培訓作法及國際間實務經驗分享等，開幕式特別邀請考試院院長黃榮村、英國在台辦事處代表鄧元翰致詞，研討會精心安排9位的英國語言訓練專家，並由英國文化協會處長羅瑞福全程主持，與170位來自全國的訓練機關（構）代表、公務英語訓練講座及政府文官互動熱烈，分享英語培訓心得。

黃榮村表示，公務人員正不斷強化自身的英語程度，希望透過熟練的外語溝通能力，提高台灣的國際競爭力。

黃榮村同時感謝英國在台辦事處和英國文化協會，協助考試院do the thing right。英國在台辦事處代表鄧元翰提及，英國致力於推廣雙語教育發展，今日邀集包括英國國際貿易部、英國文化協會、英國文官學院、倫敦英語學院等6個機構的專家，希望透過豐富的英語教育經驗，持續深化台英雙方的合作交流。

保訓會主任委員郝培芝指出，保訓會及文官學院已率先推動各項法定訓練全面導入公務實用英語，以及全球化英語班及工作坊等，從需求面出發，依不同文官屬性打造其專屬公務情境教材，並積極營造雙語境教環境。與會人員亦普遍認同，有效語言學習需長期投入的決心，而成功的關鍵在於讓繁忙公務人員將英語學習納入日常生活中，建立短暫但頻繁的學習機制。

郝培芝表示，保訓會相信，這次的研討會活動，藉由英國專家分享他們在全球各地的成功專案經驗，對於提升我國公務人員雙語學習量能，必定有所啟發。