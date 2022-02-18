苗栗縣政府18日舉辦「貓裡喵盃SCRATCH創作競賽」縣內決賽，共有70組學生隊伍晉級參賽。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日舉辦「貓裡喵盃SCRATCH創作競賽」縣內決賽，晉級的70隻隊伍都是各校精英。（謝明俊攝）

竹南國中參賽隊伍有5組晉級縣內決賽，表現亮眼。（謝明俊攝）

苗栗縣政府18日舉辦「貓裡喵盃SCRATCH創作競賽」縣內決賽，晉級的70隻隊伍都是各校精英。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦「貓裡喵盃SCRATCH創作競賽」縣內決賽，18日上午在後龍鎮國教輔導團登場，共有全縣國中、小學共70組學生隊伍參賽，各分為動畫組及遊戲組競技，得勝前2名將代表苗栗縣參加全國大賽，其中，竹南國中參賽10組同學中，有5組晉級縣內決賽，對奪下縣代表權充滿信心。

為了強化國中、小學生運用電腦軟體製作動畫、遊戲的能力與興趣，教育部特別舉辦全國「電腦SCRATCH創作競賽」，利用目前最夯的SCRATCH創作軟體，來製作動畫或是遊戲，這個SCRATCH創作軟體，可以將單張照片組合成動畫，讓創作過程更簡單有趣，目前已被各級學校電腦課程排進重要教授項目。

苗栗縣政府教育處鼓勵縣內各國中、小學使用SCRATCH創作軟體，從2017年起就舉辦「貓裡喵盃SCRATCH創作競賽」，今年已邁入第6年，今年的賽程從因受疫情影響，初賽採線上作業，共有180個學校組隊參賽，經過第1輪的淘汰後，剩下70組隊伍進入複賽，其中國中、小學都分成動畫組及遊戲組，這階段獲勝的前2名隊伍，將代表苗栗縣參加全國大賽。

18日登場的比賽，在苗栗縣後龍鎮國教輔導團舉行，參賽的學校隊伍中，以竹南國中最引人囑目，該校這次推出10組隊伍參賽，結果有5隊順利闖進複賽，將爭取代表苗栗縣的最高榮譽。竹南國中校長郭芳江表示，參賽的10組學生，都是來自學校普通班學生，校方先辦理校內初選後，再由表現優良的組隊中挑出10隊參加縣內初選，學生經由這種趣味式的進級賽制，更能激發學習創作的能力。

為了加強比賽的趣味性，苗栗縣長徐耀昌特別提供獎品，從現場參賽的70組隊伍中抽出10組幸運兒，可獲獎品1分鼓勵，讓競爭激烈的比賽氣氛獲得一些緩解。