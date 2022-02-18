最近很多人關心國民黨要派誰選桃園市長？國民黨桃園市議員黃敬平爆料，黨中央有一位口袋人選，為前行政院新聞局局長蘇俊賓。

黃敬平今（18日）在臉書發文表示，自己聽到的消息是立委呂玉玲，不過黨中央還有一位口袋人選：蘇俊賓。黃敬平直言，他希望黨中央能把羅智強和魯明哲、萬美玲、孫大千、陳學聖都一起做民調比較，否則恐將丟失桃園市長選舉。

許多人很驚訝，甚至說「蘇俊賓是誰我都沒聽過！」。不過蘇俊賓曾在朱立倫的邀請下，出任當時桃園縣政府環保局長，且於2008年總統大選期間，馬英九競選總部發言人之一。2012年立委選舉，蘇俊賓赴台南當刺客，最後以13173票輸給民進黨許添財。

蘇俊賓臉書半年沒有發文，在今年1月31日除夕夜祝福網友「石虎拾福」，網友當天留言表示，「怎麼這麼久、消失無息、今天看到你的訊息非常興奮、聯想到若有你的關心國民黨、這樣國民黨就有救了。衷心希望你能為這個國家、這個社會、這群苦難百姓、挺身而出做些事」、「我們都無限期待你能夠再度出來救救國民黨、中華民國」、 「真高興你出現了！你當年的不凡表現，還很多人惦記著」！