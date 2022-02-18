嘉義市圖書館引進智慧空間管理系統座位預約，可用手機操作。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府文化局為提升圖書館普通閱覽室使用效益，18日起進行智慧空間管理系統試營運1個月，是雲嘉地區公共圖書館首次引入圖書閱讀空間智慧管理系統，讓民眾在家透過電腦及手機即可預約座位，減少占、搶位情況。

市府文化局代理局長葉國樑表示，目前6都、國立公共圖書館及大學圖書館，多採用圖書館智慧化系統來管理有限的座位，本市首次在文化局圖書館、世賢圖書館引入智慧空間管理系統，用手機或電腦上網預約及現場選位並行方式，讓民眾充分掌握座位使用狀況。

市府文化局表示，目前文化局圖書館普通閱覽室有196個座位，世賢圖書館有115個座位，預約系統設定現場登記與線上預約數量各半，開放入館前一周（7天）預約，民眾可依自己需求，用電腦或手機連線至圖書館或文化局官網頁，預約入館時段及座位位置。另世賢圖書館也提供8席筆電座位區預約。

文化局表示，每逢假日或考季，學生自習人數多，2間圖書館普通閱覽室常常滿座，常有人占位，透過智慧空間管理系統管理，讀者離座超過60分鐘，系統會自動釋出位置，讓給下一位登記者使用。

讀者也可透過電腦或手機隨時觀看閱覽室座位空餘數量，若遇滿座，系統也提供等位服務。

市府文化局表示，使用普通閱覽室，需先辦理圖書館借書證，1張證可通行文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館，已辦理借書證即可使用借書證、身分證、手機愛嘉義APP行動借閱條碼進出閘門。