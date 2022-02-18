有些人對於感情很專一，但有的卻非常濫情，甚至常被新鮮人事物吸引，情侶間一旦沒有了信任，就不可能走得遠。《搜狐網》近日分享3個對待感情宛如兒戲的星座，談戀愛時就像是在上演八點檔劇情。

1.雙子座

雙子座個性很跳脫，無論談戀愛還是工作，他們總是難以專一，有時會認真看待，但有時又處於心不在焉的狀態，由於雙子座經常被新鮮事吸引，所以做事時常常不專心，情侶在約會的過程中，他們甚至很常看手機，或是相處時常被其他事打斷，讓伴侶非常頭痛，覺得他們對待感情不認真。

再者，雙子座的感覺來得快，但同時也去的很快，所以旁人都難以掌握他們的心思，因此雙子座的對象應是一個令他們敬仰的對象，甚至更機靈、聰明，這樣才能獲得雙子座的注意，讓雙子座有進一步了解此人的想法，才不會被其他新鮮事物所吸引。

2.天蠍座

天蠍座因神祕而充滿魅力，在感情中扮演主導的角色，伴侶總是會被牽著鼻子走，雖然他們看待感情單純，但多疑的個性使他們難以信任另一半，經常前一秒甜言蜜語，下一秒開始猜忌對方，談戀愛時陰晴不定的情緒，讓伴侶非常頭疼。

不僅如此，天蠍座本身比較強勢而且又雙標，尤其是天蠍男，時常自己可以做得事情，卻要求另一半不能做，大男人主義非常明顯，佔有慾很強，天蠍女則是猜疑心重，男友只是突然沒回訊息，他們就會開始模擬各種情況，甚至鬧脾氣提分手，好像把感情當兒戲，但其實他們是非常在乎對方。

3.天秤座

天秤座異性緣非常好，由於可以選擇的對象多，所以談戀愛時，總是給人一種不專一的印象，不過他們自己也很享受被追捧的感覺，而多數人談戀愛時，喜歡一段穩定的感情，若身旁情敵如此多，對於感情自然就很沒安全感，也成為天秤座戀情無法長久的原因。

而天秤座善於社交，身邊不乏有很多朋友與仰慕者，在他們眼中，對所有人的喜歡程度都是一樣的，所以與天秤座剛開始認識時，總是難以分辨彼此是曖昧關係還是朋友情誼，就算與他們確定戀愛關係，但天秤座對朋友依舊採一視同仁的方式相處，讓伴侶非常擔心，覺得他們不夠專情。