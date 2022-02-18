高雄和中央全力推動亞灣5G AIoT產業，夢想動畫子公司夢想創造，結合微軟、以及投影機大廠奧圖碼，在亞灣打造全球第一座「夢境現實─MR沉浸式劇院」，18日下午開幕，未來將串聯亞灣5G AIoT創新園區資源，打造更多數位內容，讓亞灣成為5G互動娛樂發展先驅。

位於高雄亞灣「鯨魚堤岸一號館」、全球首創的「夢境現實─MR沉浸式劇院」，18日下午開幕，高雄副市長羅達生、文化部次長李靜慧、文策院董事長丁曉菁、台灣微軟營運長陳慧蓉、夢境現實創辦人林家齊、以及高雄經發局長廖泰翔等人與會見證。

高雄副市長羅達生表示，未來將推動夢境現實與亞灣企業合作，讓商機從館內延伸到館外，歡迎更多有創意的企業來亞灣群聚。

「夢境現實─MR沉浸式劇院」是由夢想動畫子公司夢想創造所經營，這座世界第一個常設劇院場址，位於亞灣高雄流行音樂中心的「鯨魚堤岸一號館」，由夢想創造向高雄流行音樂中心承租，合約期間從2020年到2030年。

高雄經發局長廖泰翔18日表示，為了打造「夢境現實─MR沉浸式劇院」，夢想創造去年先與西基動畫合作，在高軟園區培育影視人才，並透過高雄經發局與產策會媒合投影機大廠奧圖碼（Optoma），結合微軟Hololens 2眼鏡，終而開花結果。

廖泰翔指出，全球首創的「夢境現實─MR沉浸式劇院」，落腳高雄亞灣之後，未來，高雄經發局將串聯亞灣5G AIoT創新園區資源，打造更多優質的數位內容，讓亞灣成為5G互動娛樂發展先驅。

從研發到商業模式之後，「夢境現實─MR沉浸式劇院」的門票，分為2種，一是只看投影節目，門票從180元到200元，如果再加上戴上微軟HoloLens 2 MR眼鏡，體驗《帝江化生 Rebirth》、《鶴之舞》等作品，門票則從360元到400元。