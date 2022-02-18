在面相中，不同位置的痣有不同含意，運勢命理網站「旺好運」分享，如果在眉尾、眼角、臉頰、鼻頭、法令紋、下巴部位長痣，這樣的人桃花運非常旺盛，臉頰、法令紋長痣的人越老越有魅力，感情世界非常豐富。

▍1.眉尾

眉毛尾端有痣的人，很容易吸引到異性，一生中會有很多桃花，但是有好有壞，也有惹來爛桃花的可能，因此要謹慎判斷，小心擇偶，否則恐會被騙財騙色。

▍2.眼角

長在眼角的痣，被稱為淚痣，有這樣的痣的人很有魅力，他們充滿柔情，非常有吸引力，眼睛也特別會放電，異性會被迷得神魂顛倒，桃花運非常旺。

▍3.臉頰

在臉頰的顴骨處若有痣，往往擁有好人緣，貴人運也很旺，而且年紀越大越有魅力，桃花自然超級旺盛。

▍4.鼻頭

長在鼻頭的痣能帶來旺盛的桃花運，這樣的人追求者絡繹不絕，同時這種面相也有很會賺錢的財富之意。不過要注意長痣的位子一定是在鼻頭，鼻樑或山根都不算。

▍5.法令紋

如果在臉頰附近腮邊、靠近法令紋的部位長痣，這種人越老越漂亮，歲月不會在他們身上留下太多痕跡，老了氣質非常優雅，更具有魅力，而且這種人更勇於追求愛情，總是桃花不斷。

▍6.下巴

下巴有痣的人異性緣很旺，不論到哪邊都有追求者，不過這種人往往是「外貌協會」，很容易被帥哥美女迷惑，只要有顏值高的人主動誘惑，他們就毫無招架之力。