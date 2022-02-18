網紅Amber 17日在社群發文「關於身上的疤，潛水事故」，引發網友熱議。（摘自網紅amberh.25 IG）

台東縣蘭嶼鄉某潛水店家日前駕駛無籍船從開元港載運9名潛水客出港，導致其中1名女性網紅Amber被螺旋槳打中胸膛，共縫了23針，胸前留下蜈蚣般的傷疤，網紅Amber發文控訴該店家合作的潛水教練及船隻都不合法。海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，全案將依違反船舶法及漁港法等函送主管機關裁處。

海巡署東部分署第一三岸巡隊說明，當時謝姓及顏姓2人分別駕駛2艘無籍船，從開元漁港舊港載運潛水課一行包含網紅Amber等9人，顏、謝2人當時不聽海巡員勸阻執意載客出港，後續發生網紅Amber在潛水過程中不慎受傷意外。

擁有6.3萬名粉絲的網紅Amber 17日在社群發文「關於身上的疤，潛水事故」。她指出，去年10月在蘭嶼蘭洞潛水時，竟被船尾螺旋槳正面劃傷胸膛，左乳下方、左側身軀留下長長的2道分別長達7公分、5公分的撕裂傷，總共縫了23針，有如蜈蚣的傷疤至今仍怵目驚心。但她事後發現，帶領他們一行人下潛的教練並無執照，就連載客小船都不合法，而該店家與她的訴訟糾紛尚未平息，該店卻又在知名潛水頻道宣傳攬客。

第一三岸巡隊開元安檢所表示，全案將依違反船舶法及漁港法，函送交通部航港局東部航務中心及台東縣政府裁處，並持續掌握裁罰情形。此外，為避免蘭嶼旅遊旺季期間衍生漁、航政違規及無籍船等浮具載客問題，第一三岸巡隊自去年4月至今，已多方拜會蘭嶼地方仕紳相關機關單位協調並作法律宣導。

此外，擁有55年資歷的潛水教練林銘聲提醒潛水愛好者，港內船隻進出頻繁，切勿在港內從事潛水活動，另潛水員不應單獨追船，避免發生憾事。此外，潛水船型分為船外、船內機，其中船外機應裝上保護罩，以免螺旋槳傷及潛水員。