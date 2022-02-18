爭取民進黨提名彰化縣長，民進黨彰化縣黨部主委邱建富和前縣長魏明谷拚得激烈，邱建富今天聯手前縣長翁金珠在台北開記者會出招，提出彰縣府升格計畫書把12年前複製貼上；彰縣府則反駁豬隊友扯後退，前縣長魏明谷下午也發聲，指出計劃書要凸顯彰化縣的綠能趨勢，打造彰化能源舞台，邀請台積電等科技大廠到彰化，才拚得過新竹「科技城」。

魏明谷表示，彰化雖有文化底蘊，但是當年提案升格，硬是輸給了文化古都台南，升格的重點，應該聚焦在彰化怎麼扮演綠能火車頭的角色，在新竹提出「科技城」的當頭，才有得拚。

魏明谷表示，強調眾多企業隱形冠軍，不具號召力，冠軍就是冠軍，怎麼要隱形？建議計畫書深入分析綠能的趨勢，並以彰化外海聚集全台80％以上的風力發電的基礎，來建構打造綠能科技都市，讓需要購買綠能的廠商都在彰化設總部，讓國際都知道彰化，打造國際能源舞台。

彰化縣政府強調，前後兩本升格計畫書，完全不一樣，彰化與時俱進，發展是全面性，不該扯後腿，自己打臉自己，要不分黨派合作努力拚彰化升格。