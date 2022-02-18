彰化縣長王惠美（中）參訪謝文龍（左）所經營的佳縈畜牧場，採取密閉的蛋雞籠飼環境，空間寬敞幾乎聞不到異味。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）參訪謝文龍所經營的佳縈畜牧場，從撿蛋到洗選蛋都是一貫化全自動流程。（謝瓊雲攝）

彰化縣養雞協會理事長謝文龍經營的蛋雞場內，採一貫化全自動生產流程，設備十分先進。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右五）參訪謝文龍（右六）所經營的佳縈畜牧場，近期飼料連9漲，飼養成本增加4成多讓蛋農大喊吃不消，而產地收購價格又缺乏太大誘因，王惠美呼籲蛋價仍應回歸市場機制，確保農民利潤，讓人人都有蛋吃。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美18日參訪彰化縣養雞協會理事長謝文龍經營的「佳縈畜牧場」，了解雞蛋從生產到自動化洗選過程，及後續雞糞處理。針對雞蛋短缺、供需失衡，她認為應回歸市場機制，雞農才能有更好的利潤，呼籲中央加快腳步，輔導補助彰化蛋雞產業升級。

彰化縣蛋雞飼養近2000萬隻，年產雞蛋達35億顆，產量全國第一，全台雞蛋逾半數產地來自彰化；王惠美穿戴上防護衣帽、鞋套，參觀場內籠飼環境、全自動撿蛋和洗選蛋設備流程。

王惠美表示，飼料短短不到半年連漲9次，蛋農飼養成本增加逾4成，氣候溫差也使產蛋率下降，加上禽流感疫情撲殺雞隻，蛋農汰換老母雞、讓蛋雞換羽等等，都使雞蛋荒雪上加霜；她呼籲中央讓雞蛋價格回歸市場機制，更應比照養豬業盡快提出蛋農升級補助計畫，輔導蛋雞產業升級，才能保障蛋農友好的收益、民眾人人有蛋吃。

謝文龍簡報時說，佳縈畜牧場在養12萬隻蛋雞，5萬隻蛋雛雞和蛋中雞，每天產蛋近9萬顆「幸福蛋」，蛋雞產蛋率約7成多，產蛋期約20個月後即淘汰，每隻雞平均活動空間約475平方公分，比一般籠飼寬敞1倍以上。他更斥資千萬引進德國設備，就地將雞糞完全發酵成有機肥料，場內幾乎聞不到屎尿異味。

謝文龍也指，蛋雞數量不足，並非短期內就能補齊，雞蛋供應不足情形，預估仍要到5、6月後，氣溫穩定回暖、市場需求趨緩後，產蛋量逐漸恢復，價格才能趨於平衡、回穩。