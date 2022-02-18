57歲港星張衛健過去以《西遊記》、《鹿鼎記》等劇紅遍兩岸三地，近幾年淡出螢光幕，直到去年登上陸綜《追光吧！》，再次成為話題人物，不過近日驚傳他因涉嫌詐騙遭逮捕，上銬畫面更在網路瘋傳，讓法院緊急出面回應。

近日，安徽黃山市歙縣人民法院公開一段影片，並寫道：「原是一名歌手的他，誤入歧途後幫助電信網絡犯罪份子轉移資金800餘萬元（約台幣3500萬元），非法獲利3萬餘元（約台幣13萬元），不知他以後還能否痛改前非，最終實現自己的音樂夢想」。

法院澄清被捕男子是酒吧駐唱歌手。(圖／取自微博)

而影片中男子穿著防護衣、戴著口罩，全身包緊緊僅露出眼睛，遭上銬逮捕，恐面臨3年左右的有期徒刑。而網友根據歌手、出身自歙縣還有露出的眉眼，猜測是張衛健，驚呼「張衛健被抓了？」還有其他歌手和網紅遭點名，一度登上微博熱搜。

對此，法院緊急出面澄清，表示影片中的被告人只是一名酒吧駐唱歌手，不是各位猜測的明星、網紅，並表示「他只是一個唱歌的普通人，不是張衛健、吳亦凡、曹萬江等等等」，也對被影響的人道歉，隨後刪除該影片。