司法院大法官釋字第799號解釋，已就性侵害犯罪「刑後強制治療」處分的宣告及停止，指示應提供正當法律程序保障，司法院院會18日通過《刑事訴訟法》等修正草案，建置各類型保安處分裁定審查程序規範，完善正當法律程序，草案將儘速函請行政院會銜，送請立法院審議。

草案將聲請裁定宣告保安處分之種類，依人身自由之拘束程度而為區分，有拘束人身自由類型之處分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分，及非拘束人身自由類型之處分，例如免除處分之執行、停止強制治療、付保護管束、因執行保安處分而免其刑之執行等。

檢察官聲請時，應以聲請書敘明理由及證據，並以繕本通知受處分人；檢察官對於聲請許可延長監護、施以強制治療，或許可執行拘束人身自由處分，應遵期提出，使法院能夠充分審慎裁定，但釋明正當事由者為例外，以兼顧受處分人之權益及社會安全維護。

保障受處分人如因身心障礙，致無法為完全陳述時之辯護倚賴權，應指定公設辯護人或律師為其辯護，並準用輔佐人規定，使有親友、社工人員或其他專業人員為輔佐人陪同在場。

草案也規定閱卷權及其限制，另規定就涉及拘束人身自由保安處分之裁定程序，應為傳喚或通知，給予陳述意見機會。檢察官聲請停止強制治療時，因法院之准駁仍可能影響人身自由，故規定準用拘束人身自由類型之審查程序。

如果受處分人經鑑定、評估認無繼續強制治療必要，而檢察官仍繼續指揮執行時，如受處分人依法聲明異議，原則亦準用拘束人身自由類型之審查程序。

此外，司法院院會也修正民事訴訟法的草案，重新審視民事訴訟程序之訴訟費用制度，使訴訟標的價額核定及訴訟費用徵收、退還等相關規定更臻明確，以及案件撤回起訴後，當事人均得聲請退還部分裁判費，以鼓勵撤回無益訴訟，節省寶貴司法資源。