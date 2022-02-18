每年的2月21日為世界母語日，為了響應、推廣母語，新竹縣文化局公共圖書館推出系列活動，於19日陸續登場，除了在文化局設置主題書展之外，也舉辦說故事、律動、音樂、狩獵等相關活動，邀請民眾探索多元語言的樂趣，更加認識自身的母語。

新竹縣長楊文科為客家人，十分重視客語文化的傳承，不僅以身作則參加客語認證，也積極推廣客語的使用，他認為沒有客語就沒有客家人，而新竹縣除了客家族群外，還有閩南、原住民、新住民等多元族群，形成文化融合的地區，楊文科也說，閱讀力就是競爭力，因此也積極推廣閱讀、母語傳承。

文化局長李安妤表示，文化局因應世界母語日，即日起至2月27日在圖書館推出「年語年文學展」，3月1日至27日展出「花言花語遊玩趣」，推薦各類母語好書。搭配母語活動，19日在文化局圖書館的兒童室舉辦「口簧琴傳遞部落傳說」，邀請音樂家邀請音樂家簧呼旅人「轟轟」，透過樂器尋覓文化記憶。

2月19日在文化局圖書館旁的草皮，也將有「泰雅風味－親子狩獵趣」，邀請新竹縣原住民傳統文化技藝協會，帶領親子認識傳統弓箭。另外，在20日也將辦理客語、台語交織「共下寮母語藝起𨑨迌」親子手作及肢體律動。

3月6日則由北原山貓及吳亦偉演奏原民天籟之音，帶領大小愛書人聆聽原民美聲。參加方式一律採活動前20分鐘開放現場報名，名額有限，歡迎大小愛書人踴躍參加。文化局圖書館也將於2、3月推出我愛台灣電影視界系列電影，在館內視聽室播放母語影集，例如茶金、魔法阿媽、柿子色的街燈、山谷裡的歌聲等，詳情可至新竹縣政府文化局臉書粉絲專頁查詢。