苗栗地院法官周靜妮涉及行為不當、長期曠職、怠職等行為，有媒體指摘所屬苗栗地院究責作為只是扣薪處理，苗栗地院18日下午提出澄清，苗栗地院對於周靜妮法官行為均已召開自律委員會，並將周法官移送法官評鑑委員，決無放縱不理。

針對苗栗地院法官周靜妮近兩年來曠職、怠職行為，苗栗地院已於2021年3月24日召開自律委員會，併同其他事件（如命少年掌嘴事件等），決議將周法官移送法官評鑑委員會，評委會並已於2022年1月14日作成決議。

至於周靜妮法官於2021年曠職部分，苗栗地院也於2022年1月12日召開自律委員會，決議將周法官移送法官評鑑委員會。而苗栗地院對周法官因曠職而扣其薪資，是基於人事行政的規定，所有公務員曠職均須扣薪，所以苗栗地院對周法官的曠職處理，不是僅有作扣薪處理。

苗栗地院強調，對於周法官的曠職及怠於執行職務的行為，苗栗地院都已經自律委員會決議移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周法官究責。