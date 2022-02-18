現代人總習慣在早上買一杯咖啡來提神，目前台灣連鎖的咖啡店眾多，最為人所知及備受歡迎的連鎖咖啡店有星巴克及路易莎，兩間店除了咖啡品項，其餘的茶類及鮮奶茶類也很受大家歡迎，輕食甜點的好吃程度更是不在話下，以下就推薦給大家連店員都大推的星巴克、路易莎必喝TOP4品項，一起來看看你平常是不是都這樣喝的吧！

「咖啡星冰樂，咖啡液換濃縮」-星巴克

星巴克的招牌飲品星冰樂受到大人及小孩的喜愛，不過有些喝習慣咖啡的人會覺得太甜，因此店員推薦給大家星冰樂更大人的口味，喜歡咖啡味重一點的人可以將星冰樂中的咖啡液換成濃縮，讓冰沙富有濃厚咖啡味，味道上會更有層次感。

星冰樂的大人口味大受歡迎。(圖/翻攝自星巴克咖啡同好會臉書)

「茶那提系列換燕麥奶」-星巴克

燕麥奶在近期受到大家的喜愛，雖然燕麥奶中的營養成分比不上鮮奶，但因為它是由穀類所製成，不僅在味道中更添香氣，入口的絲滑感也讓人欲罷不能，而星巴克店員也表示燕麥奶最適合加入到茶那堤系列中，推薦給想嘗試的大家「醇濃抹茶那堤」這個品項作為入門款。

「四季翠玉青茶＋鮮奶，不加糖改加蜂蜜」-路易莎

四季翠玉青茶是個清爽解膩的茶品項，但是加入濃郁的鮮奶後可別有一番滋味，香濃的小農鮮奶與甜蜜蜂蜜的結合，將青茶的香氣再提升一個層次，是許多路易莎店員都大大推薦的品項，喜歡茶味及奶茶味的大家絕對要試試看！

路易莎的奶茶類飲品絕不踩雷。(圖/翻攝自路易莎咖啡粉專)

「紅蜜鮮奶茶」-路易莎

紅蜜鮮奶茶被廣大網友封為路易莎必點品項第一名，它的特別之處在於它是由南非國寶茶作為基底加入蜂蜜做成的鮮奶茶，除了不含咖啡因外更有抗氧化的作用，是款連孕婦都可以安心享用的飲品，特殊的香氣讓它成為路易莎熱銷款，也難怪店員會大推紅蜜鮮奶茶啦！

星巴克及路易莎的品項眾多，以上推薦給大家的是店員們在比較各式品項後大力推薦的4款飲品，若是喝膩單一款的大家不妨嘗試一下替換喝法，糖改蜂蜜、鮮奶換燕麥奶，或許就能嘗試到不一樣的風味唷！