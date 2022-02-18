巧克力為大家喜愛的甜點之一，也是許多男友的送禮首選，雖然充滿儀式感卻有大部分女孩不敢吃太多，深怕多吃一顆身材就走樣，但根據營養師高敏敏的說法，吃巧克力不但能提升戀愛感，益處還超多！不僅療癒又健康，今天就帶大家來看，吃巧克力的６大好處，選對巧克力讓你這輩子不用再擔心身材或健康問題啦！

#１養顏美容

可可中含有類黃酮素，能幫助對抗自由基造成的老化傷害，同時促進皮膚血液循環，讓皮膚更緊實、滋潤、細緻。

#２減輕焦慮感

黑巧克力內含血清素的色胺酸，能使心情愉悅，而可可多酚能減輕緊張焦慮造成的壓力荷爾蒙，舒緩現代人生活緊湊忙碌的壓力，其中苯丙胺酸還能讓人有戀愛的感覺，這也是為什麼大家喜愛巧克力的原因之一吧！

#３增進記憶力

巧克力中特有的可可黃烷醇，具強大的抗氧化能力，有助於促進大腦血液循環、活化腦部細胞，減緩腦力衰退。

#４控制食慾

可可當中的可可脂，屬於好的脂肪，能夠增加飽足感、延緩飢餓，更有研究發現，黑巧克力可以降低會刺激食慾的「飢餓素」分泌，讓我們有滿足感。

#５降低高血壓

黑巧克力中所富含的礦物質鈣、鉀、鎂等，能幫助調節血壓。

#６降低壞膽固醇

抗氧化物質及可可脂本身也能幫助降低壞膽固醇對人體的危害。

適量攝取才能達到最好的效果。 （圖/shutterstock)

看完以上六大巧克力的益處，是不是也想衝去買幾包來吃了呢？不過要特別提醒大家，挑選巧克力才是最重要的關鍵，營養師高敏敏分享巧克力通常是可可液塊、可可脂、糖及牛奶混製而成，所以顏色越深的巧克力可可比例越高、營養物質越豐富、砂糖比例相對較低，例如 「70%黑巧克力」就代表可可漿、可可脂的佔比有70%，其餘30%則為砂糖或牛奶等成份，了解巧克力的成分占比後，也能掌握巧克力本身的益處，之後就不用再擔心巧克力帶來的負擔囉，但也要特別提醒民眾千萬別為了一時的益處而過量飲食，適當的攝取才能達到最好的效果。